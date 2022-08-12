Злобний путінський «медвед» відкрито погрожує європейським АЕС

У Росії почали погрожувати світу “новим Чорнобилем”. Там натякають, що нібито можуть атакувати європейські АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва в його Telegram-каналі.

“Що тут скажеш… Не слід забувати, що і в Європейському союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі”, – заявив Медведєв.

Також помітно, що російський чиновник “сильно невдоволений”, що захід не вірить у вигадану історію роспропаганди, що Україна нібито “сама обстрілює свою Запорізьку АЕС”.

“Київські відморозки та їхні західні покровителі, схоже, готові влаштувати новий Чорнобиль. Ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів. Говорять, що це Росія. Це очевидна брехня навіть для тупуватої русофобної публіки…”, – написав Медведєв.

Російський ядерний шантаж

Нагадаємо, як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, не виключено, що російські окупанти можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію, яка є найбільшою в Європі. Він попередив, наслідки цього будуть набагато гіршими за ті, що були через події у Чорнобилі.

Додамо, що США на засіданні Радбезу ООН наголосили, для безпеки ЗАЕС потрібно вивести звідти російські війська, створити там демілітаризовану зону і забезпечити доступ експертів МАГАТЕ, але Росія відмовилася.

Тим часом ситуація на ЗАЕС загострюється, російські війська вже вчетверте обстріляли станцію.