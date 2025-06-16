Знешкоджено 125 російських БПЛА

У ніч на 16 червня (із 21.00 15 червня) противник атакував 138-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталове – рф.

Основний напрямок удару – Донеччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 84 — збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Генеральний штаб ЗСУ