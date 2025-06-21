Знешкоджено 260 російських засобів повітряного нападу
У ніч на 21 червня (із 20.00 20 червня) противник атакував 280-ма засобами повітряного нападу:
– 272 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталове – рф; Чауда – ТОТ АР Крим.
– 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Тамбовської обл. – рф;
– 4 крилатими ракетами “Калібр” із акваторії Чорного моря;
– 2 крилатими ракетами “Іскандер-К” із Бєлгородської обл. – рф.
Основний напрямок удару – Полтавщина, місто Кременчук!
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 260 засобів повітряного нападу противника, 145 – збито вогневими засобами, 115 – локаційно втрачені:
– 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
– 3 крилаті ракети “Іскандер-К” (1 – лок.втр.);
– 1 аеробалістична ракета Х-47М2 “Кинджал” (1 – лок.втр.);
– 1 крилата ракети “Калібр” (1 – лок.втр.).
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської обл., падіння збитих уламків у 3-х локаціях.
Тримаймо небо!
Разом – до перемоги!