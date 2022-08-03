ЗСУ ліквідували відому російську терористку, яка керувала розстрілами мирного населення Донбасу під виглядом українських військових

Військовослужбовці ЗСУ ліквідували відому терористку контрольованої Росією «ДНР» Ольгу Качуру з позивним «Корса». Про це повідомив Стратком ЗСУ.

«Та сама істота, яка в 2014 року, камуфлювалась під ЗСУ і наносила удари по мирному населенню. Подихала в важких муках від отриманих численних поранень. Карма дістала і її. Так буде з кожним зрадником!!!», – сказано в повідомленні Страткому ЗСУ.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у своєму Telegram написав: «Нарешті. Псевдополковниця, колишня міліціонерка та командир РеАДн 3 омсбр Качура Ольга “Корса” зробила “крок доброї волі” – офіційно денацифікувалася та демілітаризувалася».

Інформацію про ліквідацію «Корси» підтвердив так званий мер окупованої Горлівки, колаборант Іван Приходько.

Що про неї відомо?

Уродженка Донецька Ольга Качура працювала в органах МВС України, була слідчою. У 2011 році була звільнена з правоохоронних органів, підполковниця міліції в запасі. У 2014 році приєдналася до терористичного формування «3-я окрема мотострілецька бригада “Беркут”», створеного на основі так званої «групи Безлера».

В лавах терористів доросла до посади «командира» реактивного артилерійського дивізіону та отримала псевдозвання «полковником військ ДНР». Вона безпосередньо керувала обстрілами позицій ЗСУ в Іловайську, Дебальцевому, Авдіївці, де загинуло багато українських військових. Також відомо, що вона перевдягалася у форму українських військових та завдавала ударів по мирному населенню Донбасу.

В січні 2022 року Ольгу Качуру заочно засудили до 12 років позбавлення волі за ч.1 ст.258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації).