ЗСУ потужно вдарили по переправі і колоні техніки росіян (відео)

36-та окрема бригада морпіхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського показала кадри відпрацювання по російських військах біля села Водяне на Донецькому напрямку. Ударами знищено понтонну переправу ворога, знешкоджено цілі колони бронетехніки загарбників.

Артилеристи вчасно помітили понтонні конструкції, які окупанти тягнули, щоб облаштувати переправу, й ударили по ній. Однак противник продовжив спробу наступу – і вже під вогонь потрапила ціла колона рашистської бронетехніки.

“Зухвалий “атріцатєльний” наступ “втарой армії міра” був вщент розгромлений під час ефективного та злагодженого оборонного бою наших захисників на Донеччині”, – йдеться у повідомленні прес-служби бригади.

У відеоряд потрапили кадри роботи ПТРК “Стугна” та розрахунки МТ-12 “Рапіра”, а також екіпажі БПЛА 503-го Окремого батальйону морської піхоти.

УНІАН