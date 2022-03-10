ЗСУ примусили ворога відійти за двома напрямками, – вечірнє зведення Генштабу

Захисники також звільнили село Бакланова Мураївка в Чернігівській області.

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

За 10 березня на Поліському та Волинському напрямках захисники примусили ворога відійти на невигідні для нього позиції. На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Мураївка, повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста.

«Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах. За допомогою кіберпідрозділів та федеральних ЗМІ ворог активно поширює дезінформацію щодо діяльності вищого воєнно-політичного керівництва України, створює та розповсюджує фейки про прийняття керівництвом нашої держави умов РФ, заклики до припинення вогню та складання зброї українськими військовими. Закликаємо довіряти тільки перевіреним джерелам та зберігати спокій», – зазначили в Генштабі.

Водночас інформація про реальний стан речей все ж доходить до Росії. Серед військовослужбовців ширяться чутки про неспроможність міністерства оборони РФ виплачувати грошове забезпечення через дії санкцій, що деморалізує особовий склад окупаційних підрозділів.

«В районі населеного пункту Шестовиця Чернігівської області окупанти шукають спосіб здатися в полон», – додали в ЗСУ.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОДА повідомив, що на межі Херсонщини та Миколаївщини окупаційні війська намагаються вести перемовини із ЗСУ, щоб покинути зброю, але лишитися в живих. // LB.ua