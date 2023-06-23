В результаті удару окупантів по комунальниках Херсона, загинули двоє працівників – ОВА

Російські загарбники сьогодні, 23 чеврня, обстріляли Херсон, вдарили по комунальному транспортному підприємству, загинуло 2 працівники.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram:

“У Херсоні окупаційні війська прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству. Били по цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста”.

За його словами 55-річний чоловік загинув на місці, ще пʼятеро його колег отримали поранення, їх шпиталізували до медзакладів.

Згодом стало відомо про смерть ще одного, 43-річного, працівника. “Лікарі намагалися врятувати його життя, однак травми виявилися надто тяжкими. Чоловік помер у медзакладі”, – уточнив голова Херсонської ОВА. // УП