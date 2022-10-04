ЗСУ просуваються на Херсонщині: оновлена карта бойових дій

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У вівторок, 04 жовтня, українські військові продовжили активно просуватися та займати населені пункти в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

ЗСУ просуваються у Херсонській області: оновлена карта бойових дій

Підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів на півночі Херсонської області, а саме в Старосілля, Новодмитрівку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидів Брід.

Таким чином, можна вважати, що військові на цій ділянці фронту успішно форсували річку Інгулець. На окремих ділянках військовим вдалося просунутись на майже 13 кілометрів.

У “сіру зону” перейшли Костирка, Черешневе, Нововосресенське, Новомиколаївка, Іщенка. Підрозділи окупантів, скоріш за все, вийшли з них.

На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.

Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ підняли прапор України над двома селами в Херсонській області.

Також, вчора, 3 жовтня, наші воїни зайшли в село Шевченківка Херсонської області. Водночас про підняття українського прапора у Хрещенівці стало відомо ще позавчора.

Також ЗСУ вчора зайняли Борову у Харківській області.

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