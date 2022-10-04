ЗСУ просуваються на Херсонщині: оновлена карта бойових дій
У вівторок, 04 жовтня, українські військові продовжили активно просуватися та займати населені пункти в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.
Підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів на півночі Херсонської області, а саме в Старосілля, Новодмитрівку, Велику Олександрівку, Малу Олександрівку, Давидів Брід.
Таким чином, можна вважати, що військові на цій ділянці фронту успішно форсували річку Інгулець. На окремих ділянках військовим вдалося просунутись на майже 13 кілометрів.
У “сіру зону” перейшли Костирка, Черешневе, Нововосресенське, Новомиколаївка, Іщенка. Підрозділи окупантів, скоріш за все, вийшли з них.
На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.
Нагадаємо, що сьогодні ЗСУ підняли прапор України над двома селами в Херсонській області.
Також, вчора, 3 жовтня, наші воїни зайшли в село Шевченківка Херсонської області. Водночас про підняття українського прапора у Хрещенівці стало відомо ще позавчора.
Також ЗСУ вчора зайняли Борову у Харківській області.