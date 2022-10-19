ЗСУ вже збили 223 дрони Shahed

За 36 діб українські військові збили 223 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Про це в Telegram повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує УНН.

“Станом на 19 жовтня з першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва Shahed-136 (13 вересня 2022 року, м. Куп’янськ), протиповітряною обороною Повітряних сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу”, – ідеться у повідомленні.

Для знищення Shahed-136, які російські війська маркують як “Герань-2”, залучають: зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.

18 жовтня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що на півдні України вже збили 100 іранських дронів: 96 Shahed -136 та 4 Mohajer-6.