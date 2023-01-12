ЗСУ збили ще один російський літак

Також знищено “Орлан-10”.

Уранці 12 січня українські воїни збили ще один російський літак. Також захисники поцілили в БпЛА “Орлан”, повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

“Уранці 12-го січня 2023 року підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України на східному напрямку знищено російський штурмовик Су-25, а на півдні країни – БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора сили оборони збили один ворожий вертоліт і три безпілотники. // LB.ua