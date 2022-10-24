ЗСУ збили третій за день російський ударний вертоліт Ка-52

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Сьогодні, 24 жовтня, близько 21.30 у Бериславському районі Херсонської області українські військові збили третій за день російський ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Повітряних сил ЗС України.

ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и шесть беспилотников - Korrespondent.net

Чергову повітряну мету на свій рахунок записало підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування “Південь” Повітряних Сил Збройних сил України.

Нагадаємо, що сьогодні в районі обіду ЗСУ протягом півгодини знищили два ударні вертольоти Ка-52 противника в Херсонській області.

Зазначимо, ЗСУ регулярно знищують ворожі Ка-52 на Херсонщині. Так, учора, 24 жовтня, російський “Алігатор” був збитий з кулемета.

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