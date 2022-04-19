ЗСУ знищили одного з командирів т.зв. «ЛНР» «Чечена, підрозділ якого звинувачували у мародерстві

Командир 11 батальйону армії самопроголошеної ЛНР, підполковник Михайло Кіщик, більш відомий як Міша “Чечен”, здох у ході російського наступу на сході України. Про це повідомив глава уряду самопроголошеної «ЛНР» Козлов.

Міша «Чечен» отримав популярність у 2014 році, коли очолив один із «козацьких» батальйонів, що воювали на стороні самопроголошеної «ЛНР». Його підрозділ неодноразово звинувачували у мародерстві на тих територіях, які займав батальйон.

А у 2016 році, коли ситуація на Донбасі була відносно стабільною, “Нова газета” у своєму розслідуванні називала підполковника Кіщика одним із організаторів сірих схем із постачання контрабанди через лінію зіткнення.

Усе. Не буде тепер ні контрабанди, ні мародерства. Тільки чорти та сковорідка в пеклі. // Вартові Еспресо