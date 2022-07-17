ЗСУ знищили позицію росіян на півдні разом з технікою та особовим складом

Як повідомлялося, бійці харківського підрозділу Kraken знищують окупантів на сході. Так, військові здійснили вогневий наліт на тимчасово окуповану Білогорівку Луганської області, вбивши 60 окупантів та знищивши 5 одиниць техніки .

Також ЗСУ показали, як український «Піон» впорався зі своїм російським «близнюком».

Зазначимо, минулої доби Збройним силам України вдалося ліквідувати 160 російських окупантів. При цьому від початку повномасштабного вторгнення війська РФ втратили 38 300 військовослужбовців.