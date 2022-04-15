ЗСУ знищили розвідгрупу рашистів на Херсонщині

Українські захисники знищили розвідувальну групу рашистів, які намагалися захопити спостережний пост у Миколаївській області та провести розвідку українських позицій в Херсонській.

Про це повідомив представник Оперативного командування «Південь», полковник Владислав Назаров, передає УНН.

“Протягом ночі, ворог намагався захопити спостережний пост в Миколаївській області та провести розвідку наших позицій в Херсонській. Обидві спроби були невдалі: атаку на пост відбито, а розвідувальну групу знищено. Загальні втрати ворога тільки за цю ніч склали 22 рашиста і 3 одиниці техніки», – зазначив Назаров.

Ліквідація ворожих розвідників відбулася в ніч з 14 на 15 квітня. Українські військові відбили атаки окупантів.