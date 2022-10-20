ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині

Про наявність переправи українським військовим доповіли місцеві мешканці.

Збройні сили знищили переправу для перекидання техніки у селі Львове Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Оперативний ЗСУ.

Місцеві мешканці повідомили, що російські окупанти звели переправу для перекидання техніки у селі Львове Херсонської області. Після проведення дорозвідки було встановлено, що на вказаному місці дійсно була переправа, велика кількість російської техніки і особового складу ворога.

“Наші Боги війни влупили туди, не шкодуючи снарядів, і, як наслідок, переправа нахер розбита. Крім того, було знищено понад 100 росіян, багато техніки обслуговування та більше 10 РСЗВ”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у британській розвідці повідомили, що через відсутність мостів російській армії буде складно евакуюватися з Херсонщини. Всі постійні мости у регіоні були серйозно пошкоджені. // LB.ua