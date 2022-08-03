ЗСУ звільнили ще 7 сіл на Херсонщині, окупанти продовжують нищити житловий сектор Донецької області, – зведення ОВА

Обстрілів та атак зазнали Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська, Миколаївська, Херсонська, Сумська, Чернігівська області.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Полтавщині, Сумщині,Київщині та Житомирщині.

В Сумській області зранку – артобстріл Краснопільської громади. Інформація про наявність жертв та руйнувань уточнюється. Вчора за день росіяни здійснили обстріли прикордонних Есманьської, Хотінської та Середино-Будської громад області. Без жертв і руйнувань, повідомили в зведенні військових адміністрацій станом на 8 ранку.

На Чернігівщині вночі – обстріл території біля села у Новгород-Сіверському районі. Без жертв та руйнувань.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв з артилерії дві громади Криворізького району. У Апостолівській громаді без жертв та руйнувань. У Зеленодольській у селі Велика Костромка пошкоджені дитячий садок та церква. Перебита лінія електропередач. Село без світла. Без постраждалих.

Зранку росіяни завдали кількох ударів по Харкову, руйнувань зазнали інфраструктурні та промисловий об‘єкти у Новобаварському та Холодногірському районах. По Харківській області обстріли в Богодухівському та Чугуївському районах. Постраждалих, попередньо, немає. В Богодухівському районі горіли складські приміщення фермерського господарства, приватний будинок. В Чугуївському — складське приміщення ліцею.

На Луганщині вночі – три мінометних обстрілів, шість з ракетних систем залпового вогню. За добу ворожих авіаударів було завдано поблизу вісьмох населених пунктів, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Росіяни проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін. Упродовж останньої доби відбито дев’ять спроб штурму окупантів – вони були змушені відійти.

На Донеччині за добу обстріли з танків, мінометів, артилерії, РСЗВ “Град”. Били по житлових секторах Марʼїнки, Красногорівки, Пісків, Авдіївки (також по гаражному та садовому кооперативах), Бахмута, по дачному кооперативу Карлівки. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Триває обов’язкова евакуація населення. За добу на Донеччині загинули чотири мирних людини, семеро зазнали поранень.

Зранку Миколаїв знову зазнав обстрілів. Зруйновано супермаркет та пошкоджено багатоповерхові будинки. Працюють рятувальні служби. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Миколаїв також було обстріляно вчора ввечері, внаслідок обстрілів в одному з районів міста відбулась пожежа, також уражено причал, пошкоджено промислове підприємство та житлові будинки. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Сьогодні зранку внаслідок ворожих обстрілів с. Галицинове Галицинівської громади поранено одну людину. Вчора ввечері були обстріли селища Радісний Сад Радсадівської громади, переважно річна аквазона. Постраждалих немає.

Також вчора ввечері над Миколаївщиною було виявлено та знищено чотири ворожі крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555). Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

На Херсонщині на території області – вибухи та обстріли. Тривали бойові дії. ЗСУ звільнили від військових РФ ще сім сіл, наразі в області деокуповано 53 населені пункти.

Понад два місяці на більшій території області не має мобільного та Інтернет-зв’язку. За розпорядженням окупаційної влади ціни у громадському транспорті звищилися вдвічі, складна ситуація в гуманітарній сфері – через брак медичного персоналу військові РФ завозять своїх лікарів.

Нагадаємо, вчора в межах обовʼязкової евакуації донеччан перший потяг із мирними мешканцями прибув до Кропивницького. Людей зустріли на вокзалі і допомогли з розселенням. Цивільне населення прагнуть евакуювати до більш безпечних місць до початку холодного сезону. // LB.ua