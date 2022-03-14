Російські окупанти розстріляли українського фізика, який намагався вивезти сім’ю із Ворзеля

Окупанти розстріляли у Ворзелі в Київській області фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України Василя Кладька.

Про це повідомляє Національна академія наук України, передає УНН.

Зазначається, що 65-річний науковець був у Ворзелі. Дружина та онуки встигли виїхати, він же затримався, коли у Ворзель зайшли російські окупанти.

«Відділення фізики і астрономії НАН України з глибоким сумом сповіщає, що 13 березня у Ворзелі російські окупанти варварськи розстріляли чудового фізика-експериментатора, багаторічного завідувача відділу і заступника директора Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Петровича Кладька», — йдеться у повідомленні.