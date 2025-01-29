Зухвалість і 13 кілограмів вибухівки: ССО рознесли позицію рашистів

Оператори Сил спеціальних операцій здійснили наліт та знищили позиції росіян на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Про це повідомляє пресслужба ССО.

Оператори 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго виявили щонайменше чотирьох російських окупантів, які зайняли бліндаж на колишній позиції Сил оборони.

Українські воїни ретельно спланували наліт на ворожу позицію та знищення ворогів, які її тримали.

Група ССО зухвало увірвалася впритул до ворожої позиції на броньованому Humvee. Оператори взяли вихід з бліндажа під вогневий контроль та закинули всередину 13 кілограмів “семтекса” – пластичної вибухівки на основі гексогену та тетранітропентаеритриту.

Потужний вибух залишив на місці ворожого бліндажа лише вирву та рештки російських окупантів.

Зазначається, що після успішно проведеної операції група 3-го полку ССО відійшла в безпечне місце без втрат.