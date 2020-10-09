14-летняя московская школьница напала на брата с ножом из-за компьютера

Школьники спорили, кто первым сядет играть

Поножовщиной закончилась дележка компьютера между несовершеннолетними братом и сестрой в Новой Москве. Девочка не хотела уступать и порезала брата ножом.

Как стало известно «МК», днем 8 октября маме подростков пришлось отлучиться из дома по делам. 15-летний Егор (все имена изменены) и 14-летняя Лиза остались одни. Между ними произошла ссора: каждый хотел первым сесть за компьютер, чтобы поиграть. Во время словесной перепалки ребята находились на кухне, Лиза делала себе бутерброд. В этот момент Егор попытался выйти, но сестра была настроена решительно и встала на его пути, совсем забыв, что в ее руке кухонный нож. Школьники стали толкаться, и в пылу борьбы Лиза порезала брату плечо. К счастью, в это время домой вернулась мама и вызвала наряд «скорой». Прибывшие медики оказали помощь и успокоили женщину, пояснив, что рана не серьезная и госпитализация не нужна. Правда, маме с сыном пришлось посетить травмпункт и сделать прививку от столбняка.

Как пояснила женщина, прибывшим сотрудникам полиции, между братом и сестрой всегда были хорошие отношения, но видимо, из-за того, что сейчас у них переходный возраст, иногда ссоры случаются. Девочка очень переживает и попросила у всех прощения, брат не в обиде. Стоит добавить, что Лиза профессионально занималась футболом и находится в отличной физической форме. Со стороны школы никаких нареканий в адрес детей не было. После этого случая мама записала дочь и сына к детскому психологу.