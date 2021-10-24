17-річний хлопець продав свою дружину. Вистачило на смартфон та обід

17-річний житель індійського штату Одіша через місяць після весілля продав свою 26-річну дружину. На вторговані кошти він купив смартфон і пообідав.

Про це повідомляє індійська газета Hindustan Times.

Зазначається, що інцидент стався у серпні. Юнак продав свою дружину 55-річному жителю штату Раджастан. Хлопець оцінив свою дружину у 180 тисяч рупій (приблизно 2,4 тисячі доларів).

Слідство з’ясувало, що подружжя приїхало нібито працювати на цегельному заводі. Через деякий час хлопець повернувся додому сам, повідомивши рідним, що жінка його покинула.

Вторговані кошти юнак витратив на новий смартфон, а також пообідав.

Однак родичі не повірили у це й звернулися у поліцію. Правоохоронці доволі швидко з’ясували, де перебуває жінка, але не змогли безперешкодно її повернути.

Один з поліціянтів розповів виданню, що місцеві жителі не дозволили правоохоронцям забрати жінку назад, наполягаючи, що її купили за 180 тисяч рупій. Проте поліціянти все ж змогли визволити постраждалу.

Як повідомляється, хлопець вже постав перед судом. Його визнали винним у торгівлі людиною й відправили в колонію.

В Індії випадки торгівлі людьми є непоодинокими. За даними Глобального індексу рабства, станом на 2016 рік у світі у рабстві перебували 46 мільйонів людей, з них 18 мільйонів – в Індії. // Букви