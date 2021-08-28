60-річна жінка грабувала мерців

60-річна француженка, яка жила недалеко від похоронного бюро, регулярно грабувала покійників. Поліція встановила, що вона привласнювала, як правило, прикраси.

Про це повідомляє BBC.

Вперше поліції про жінку повідомила родина, яка ховала родичку в північній частині Франції.

60-річна крадійка підійшла до гробу й сказала, що хотіла б попрощатися з покійницею. Але коли рідні померлої повернулися – на ній не було ювелірних прикрас: обручки, сережок, кольє.

Поліції доволі швидко вдалося знайти крадійку. Вона жила поряд з похоронним бюро в місті Левен. Вони затримали її й знайшли в неї прикраси.

Після цього поліціянти з’ясували, що жінка 24 серпня вкрала гаманець в покійника, якого привезли до похоронного бюро.

Пізніше поліціянти провели обшук в помешканні жінки й знайшли в неї багато сповіщень про смерті. Вона використовувала їх, аби заходити в похоронне бюро й мати доступ до трун заможних покійників.

У 2022 році жінку судитимуть. // Букви