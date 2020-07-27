70‑летний житель Бреста стрелял в начальника ГАИ

Утром 27 июля в Бресте 70-летний местный житель стрелял в начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Брестского облисполкома Юрия Шикунца

Об этом сообщает Следственный комитет.

Это произошло в рабочем кабинете милиционера: неизвестный мужчина достал «самодельное устройство» и несколько раз выстрелил в начальника ГАИ. В комментарии TUT.by Шикунец рассказал, что сам он не пострадал и дает показания в Следственном комитете.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14 и пункту 10 части 2 статьи 139 УК (покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).