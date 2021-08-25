Адвокатесса, обвиняемая в заказе убийства экс-супруга, попыталась отсудить ребенка у «жертвы»

Женщина «заморозила» 2 миллиона рублей алиментов

Противостояние между менеджером банка Вадимом Старченковым и его бывшей женой — адвокатом Анастасией, которая задержана по подозрению в заказе убийства супруга, продолжается в Москве. Уже после того, как кровавый план по ликвидации менеджера пресекли оперативники МУРа и следователи СК, а заказчицу арестовали, она попыталась добиться через суд, чтобы их дочь не жила с отцом и закрыла счёт с деньгами, которые предназначены ребёнку.

Напомним, по версии следствия, в мае 2020-го владелица юридической фирмы, кандидат наук обратилась к знакомому, чтобы тот устроил ей встречу с Андреем Козарем, который некогда был телохранителем и другом лидера организации «Оплот» (в Украине признана террористической). В итоге Козарю предложили за 3 миллиона рублей устранить бывшего мужа Анастасии. «Киллер» сообщил о предложении в органы, и после инсценировки с похищением бизнес-вумен и посредника схватили оперативники. Им вменяют «покушение на убийство», недавно расследование уголовного дела было завершено, и материалы уже направлены в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

Как рассказал «МК» представитель потерпевшего, сама Старченкова пытается добиться через суд, чтобы их общая с Вадимом дочь не жила с отцом.

— Более того, после развода мой доверитель исправно выплачивал на содержание дочери четверть своего дохода на счёт, открытый Старченковой. На момент её задержания там скопилось порядка двух миллионов рублей, которые не были потрачены на ребёнка, а счёт был закрыт. В итоге девочка лишена возможности воспользоваться средствами, которые перечислял ей отец.

Мы будем просить суд, снять ограничения и освободить от обязанности выплачивать алименты Вадима в связи с тем, что он на данный момент единолично обеспечивает содержание и воспитание дочери и не намерен отступать от этого.