Афганец, задержанный в Украине и переданный властям США, предстал перед судом за похищение журналиста

Афганец был арестован и обвинен в похищении в 2008 году американского журналиста Дэвида Роде, который в течение семи месяцев находился в заложниках вместе с двумя другими людьми — это событие которое в свое время привлекло внимание международной общественности.



Федеральные власти в Нью-Йорке объявили в среду 28 октября, что 42-летний Хаджи Наджибулла был взят под стражу в Украине и передан в США во вторник. Об этом сообщает Информационное агентство «Парламент» https://parlament.ua/ со ссылкой на газету The Washington Post.

Предполагаемый соучастник заговора Ахунд Зада, который остается на свободе, обвиняется в том, что под дулом пистолета схватил Девида Роде, в то время как журналист, тогда работавший в New York Times, писал в раздираемом войной Афганистане книгу о конфликте. Роде и другие, работавшие с ним афганские граждане, позже были переведены через границу в комплекс талибов в Пакистане, где Наджибулла заставил Роде позвонить своей жене и помог следить за заложниками, как заявили власти.

По словам властей, Наджибулле предъявлены обвинения в похищении людей, заговоре и хранении оружия. Если его признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Наджибулла явился в суд в среду, и мировой судья США Она Т. Ван удовлетворила ходатайство правительства о заключении его под стражу без залога. Обстоятельства задержания Наджибуллы в Украине не разглашаются, отмечает агентство «Парламент».

В рамках своего заявления о назначении государственного защитника по делу Наджибулла сообщил, что он работает импортером и имеет дома в Афганистане и Дубае. Он также сказал, что женат, имеет семерых детей.

В какой-то момент Наджибулла вне очереди спросил судью через переводчика на пушту, может ли он быть освобожден «под залог», что побудило судью объявить перерыв, чтобы он мог задать вопрос Марку Гомбинеру, его адвокату из Федеральных защитников.

Гомбинер отказался вносить залог, но сказал, что он может подумать об этом позже. Роде, ныне редактор журнала New Yorker, совершил дерзкий побег из лагеря вместе с другим заложником, афганским журналистом Тахиром Лудином. Третий пленник, Асадулла Мангал, остался. Роде написал подробный отчет о своем пребывании в плену через несколько месяцев после возвращения домой.

Два других подозреваемых, Зада и Тимор Шах, указаны в обвинительном заключении, но прокуратура США на Манхэттене не сообщила, известно ли об их местонахождении.

Власти заявляют, что подозреваемые заставляли Роде и других пленников снимать видеоролики, в которых они просили о помощи. По словам официальных лиц, на одном видео Роде умолял сохранить свою жизнь, в то время как Наджибулла нацелил ему в лицо автомат.

Согласно обвинительному заключению, похитители попросили у семьи Роде денег в обмен на их освобождение и заставили правительство США освободить заключенных талибов.

Роде, который в 1990-х годах ненадолго находился в плену во время репортажа на Балканах, не ответил на просьбу о комментарии. В интервью 2010 года он сказал, что видео были предназначены для того, чтобы его семья почувствовала ответственность за его похищение.

«Я никогда не подвергался избиениям или физическому насилию», — сказал он. «.. Но похитители терроризировали мою семью. Я рассказал своим похитителям о своих репортажах в Боснии, которые помогли разоблачить массовые казни тысяч мусульман. Я надеялся, что они увидят во мне независимого журналиста и отпустят. Вместо этого они думали: «Вы, должно быть, стоите больших денег». ”

Помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон К. Демерс заявил в своем заявлении, что Министерство юстиции намерено добиваться справедливости для Роде и других журналистов, которым грозит опасность освещения конфликта на международном уровне.

«Журналисты рискуют своей жизнью, сообщая нам новости из зон конфликтов, и независимо от того, сколько времени пройдет, наша решимость найти и привлечь к ответственности тех, кто наносит вред им и другим американцам, никогда не ослабеет», — сказал Демерс.

Дело вело Объединенная оперативная группа по борьбе с терроризмом, в которую входят агенты ФБР и сотрудники Департамента полиции Нью-Йорка, а также Отдел по борьбе с терроризмом и международными наркотиками прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка.