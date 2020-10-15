Армения обвинила ВС Азербайджана в казни военнопленных

Появившиеся в четверг в соцсетях видеозаписи запечатлели издевательства и убийство пленных армянских военнослужащих, совершенные военнослужащими ВС Азербайджана.

Об этом заявил защитник прав человека Армении Арман Татоян.

Он назвал эти записи неопровержимым доказательством военных преступлений.

В минобороны Азербайджана в четверг видеозаписи назвали провокацией, а позже генпрокуратура выпустила заявление, в котором поставила под сомнение подлинность роликов, но обещала держать общественность в курсе расследования. // ВВС