Школьного учителя арестовали по обвинению в каннибализме

В Германии расследуется новое дело о каннибализме с целью получения сексуального удовлетворения. В Берлине арестован 41-летний учитель средней школы по подозрению в убийстве 44-летнего электромеханика. Прокуратура сделала специальное заявление.

Как сообщает популярная газета Berliner Morgenpost, все началось с бесследного исчезновения Штефана Трогиша. Вечером 5 сентября он вышел из квартиры, расположенной в Восточном Берлине, ничего не сказав своим знакомым, с которыми вместе проживал там. Домой Трогиш больше не вернулся.

Соседи сообщили в полицию. Начались долгие поиски. Только 8 ноября в парке Бух в северной части столицы ФРГ прохожие случайно наткнулись на человеческие останки. Экспертиза установила, что это кости Трогиша. Но было сделано и еще одно мрачное открытие — одна из костей была полностью обглодана, кроме того, имелись другие признаки, говорящие о том, что электромеханик стал жертвой людоеда!

Представитель прокуратуры Мартин Штелтнер рассказал журналистам о том, как проходило дальнейшее расследование. Еще до страшной находки в Бухе полиция, ведя розыски пропавшего без вести Трогиша, установила, что он 5 сентября уехал из дома на такси. Водитель высадил пассажира в Лихтенберге (один из районов Берлина). Там след Штефана терялся.

Следователи пришли к выводу, что Трогиш приехал туда на какую-то встречу, о которой не хотел рассказывать своим знакомым. Они стали изучать контакты электромеханика. Было установлено, что он заводил знакомства с гомосексуалистами на специальных сайтах, а потом вел с ними переписку.

Полиция как раз занималась изучением этих чатов, когда были найдены кости Трогиша. К расследованию немедленно подключили собак-ищеек. Две из них привели к одному и тому же месту — дому в Лихтенберге. Таксист, подвозивший в этот район Штефана 5 сентября, подтвердил, что высадил клиента именно возле этого дома. Один из тех, с кем Трогиш вел переписку в чате, жил по указанному адресу. Это был преподаватель математики и химии в средней школе Штефан Р. (на фото в заголовке). Его полное имя не называется согласно требованиям законодательства Германии.

Был получен ордер на обыск квартиры учителя. Следователи обнаружили там ножи, пилы и другие инструменты, с помощью которых можно было расчленить тело жертвы. Тщательный анализ ДНК подтвердил их подозрения. Полиция и прокуратура уверены в том, что Троглиш был убит в квартире учителя! Там же его труп был расчленен.

Штефан Р. был задержан в среду, 18 ноября. В тот же день судья принял решение об аресте подозреваемого. Учитель отказывается отвечать на вопросы.

Berliner Morgenpost сообщает, что Штефан Р. регулярно посещал не только сайты, которыми пользуются гомосексуалисты, но также те, где обсуждается каннибализм. «У него был очевидный интерес к этой теме», — подтвердил Мартин Штелтнер.

В частности, учитель участвовал в онлайн-дискуссии, участники которой выясняли, можно ли выжить после ампутации мужского детородного органа. «Исходя из личного опыта, могу сказать, что некоторые мужчины сами хотят испытать это, чтобы почувствовать себя женщиной или получить мазохистское сексуальное наслаждение», — написал тогда Штефан Р.

Расследование продолжается. А немецкие СМИ тем временем вспоминают подробности нашумевшего дела Людоеда из Ротенбурга. Так называют Армина Майвеса, приговоренного в 2006 году к пожизненному заключению за то, что убил и съел в акте сексуально мотивированного каннибализма программиста Юргена Брандеса из Берлина. Напомним, Брандес сам на это согласился, о чем свидетельствует видеозапись, сделанная Майвесом.

Армин нашел жертву в интернете, пригласил к себе домой и снял все происходившее на видео. Он отрезал член Брандесу, когда тот был еще жив. После убийства расчленил тело жертвы, заморозил мясо в холодильнике и питался им несколько месяцев.

В 2013 году в Германии произошел еще один похожий случай. Бывший сотрудник полиции, 56-летний Детлев Гюнцель, познакомился на интернет-форуме, посвященном каннибализму, с 59-летним бизнесменом из Ганновера Войцехом Стемпневичем, поляком по происхождению. 4 ноября 2013 года во время их первой встречи Гюнцель задушил жертву, а затем расчленил труп в подвале своего дома в Саксонии, который он переоборудовал в настоящую бойню. Останки он закопал в разных местах в саду. Следствие не смогло доказать, что Детлев попробовал мясо жертвы.

Его арестовали 28 ноября 2013 года. Приговор был вынесен в апреле 2015 года — восемь с половиной лет тюремного заключения. // Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»