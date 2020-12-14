Байден побеждает на выборах в США по итогам голосования выборщиков

В США коллегия выборщиков по результатам голосования утвердила Джо Байдена новым президентом. Он набирает 302 выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Избранный президент Джо Байден получил достаточно голосов выборщиков, чтобы официально закрепить за собой президентское кресло после того, как выборщики Калифорнии присудили ему 55 голосов штата на своей встрече в понедельник в Сакраменто.

Голосование выборщиков в ряде штатов еще не завершилось, однако Трамп уже не сможет опередить Байдена по числу голосов, так как всего в США 538 выборщиков.

Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда совместная сессия Конгресса должна утвердить итоги.

Выборщики составят по два специальных документа-сертификата в шести копиях от каждого штата. Сертификаты подписывают, запечатывают и рассылают главе Сената CША, им является вице-президент Майк Пенс, госсекретарю своего штата и в Национальный архив и старшему судье округа, где собирались выборщики.

Национальный архив США, получив свою копию, по возможности оперативно публикует на сайте официальный результат голосования. Однако на практике быстрее эти данные получают на местах федеральные СМИ, которые сами суммируют результаты и дают прогноз.

Конгресс может отказаться принять голоса от того или иного штата — но на практике шансов у Трампа нет. Инаугурация должна состояться 20 января.

Отметим, для победы на выборах президента США кандидату необходимо 270 голосов выборщиков. // РБК-Украина