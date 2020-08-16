Батьки три роки утримували сина у гаражі

У нігерійському місті Кано поліція звільнила 30-річного чоловіка, який три роки перебував у батьківському гаражі.

Як повідомляє BBC, про важке становище чоловіка сусіди повідомили правозахисникам, а ті у свою чергу у поліцію, після чого правоохоронці затримали батька та мачуху незаконно позбавленого волі.

30-річний чоловік після трьох років життя у гаражі є повністю виснаженим, худим та не може самостійно ходити. Його госпіталізували.

Правозахисниця Харуна Аягі повідомила BBC, що ув’язнений чоловік знаходився в нелюдських умовах без їжі, доступу у туалет і “виглядав так, як ніби був готовий померти в будь-який момент”.

Поліція повідомила, що батьки ув’язнили чоловіка у гаражі, бо підозрювали його в зловживанні наркотиками. Вони залишили його без належної їжі та медичної допомоги. ЗМІ повідомляють, що чоловік міг знаходитися у гаражі більше трьох років. // Діло