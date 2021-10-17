Батько вбив двох дочок та їх чотирьох дітей

Батько у Пакистані підозрюється у вбивстві своїх двох дочок та їх чотирьох дітей, підпаливши їх будинок, оскільки одна з жінок вийшла заміж проти його волі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Трагедія сталася в селі в районі Музаффаргарґ у центральному Пакистані. Зауважують, що Бібі вийшла заміж за Мехбуба Ахмада близько 18 місяців тому проти волі її батька.

“Інцидент — результат суперництва двох сімей за любовний шлюб”, — сказав офіційний представник поліції Абдул Маджід.

Чоловік Бібі Ахмад повідомив поліції, що він не був вдома під час пожежі і знайшов будинок палаючим, коли він повернувся з роботи рано вранці.

Ахмад сказав, що його чотиримісячний син загинув разом з трьома дітьми Май у віці двох, шести та 13 років.