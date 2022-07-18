Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменують на Український шлях

Міська рада Нью-Йорка схвалила законопроєкт про перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню на Український шлях.

Про це у Twitter повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця, інформує УНН.

“14 липня міська рада Нью-Йорка схвалила законопроект про перейменування Брайтон-Біч-авеню та Коні-Айленд-авеню у Брукліні на Український шлях”, – написав Кислиця.