Бывший священник стулом по голове обезвредил мужчину, открывшего стрельбу в калифорнийской церкви

Один человек погиб и пять получили ранения в результате стрельбы в тайваньской пресвитерианской церкви в городе Лагуна-Вудс в американском штате Калифорния.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на окружной офис шерифа.

Стрелявший задержан. Это мужчина азиатского происхождения, которому около 60 лет. Его мотивы пока неизвестны. Одна из прихожанок церкви рассказала Los Angeles Times, что выжившие при стрельбе его не знают.

Подозреваемый открыл огонь во время ланча прихожан церкви с их бывшим священником Билли Чангом, который оставил службу два года назад. Всего на ланче присутствовали около 40 человек.

Билли Чанг обезвредил предполагаемого преступника. Когда тот остановился перезарядить оружие, Чанг ударил его по голове стулом, после чего другие связали его проводами, пишут Los Angeles Times и Associated Press со ссылкой на прихожан церкви, которые общались с очевидцами происшествия. Информацию о том, что стрелка обезоружили сами прихожане, подтвердил офис шерифа.

Собеседник Associated Press Джерри Чен отметил, что тайваньскую пресвитерианскую церковь в Лагуна-Вудс посещают в основном уроженцы Тайваня, чей средний возраст составляет около 80 лет. Тем прихожанам, которые были ранены в результате стрельбы, от 66 до 92 лет, отмечает агентство. // Медуза