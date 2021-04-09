В собственном особняке зарезали одного из богатейших британцев. Его жену ранили

В четверг, 8 апреля, британские СМИ сообщили об убийстве 83-летнего сэра Ричарда Ленксингтона Саттона, одного из богатейших жителей Соединенного Королевства. Тело баронета было найдено в его имении в Дорсете. Саттон скончался от множественных ножевых ранений.

Его жена Анна Шрайбер была доставлена в критическом состоянии специальным вертолетом в больницу в Бристоле. Женщина тоже получила ножевые ранения. Врачи борются за ее жизнь.

Полиция арестовала подозреваемого. Имя этого человека пока не сообщается. Известно, что ему 34 года. И это знакомый Саттона. Он побывал в день убийства в имении сэра Ричарда и уехал оттуда на автомобиле Range Rover. Машину обнаружили в Хаммерсмите, Лондон, примерно в 160 километрах от Дорсета. Там же и был задержан подозреваемый. Мотив убийства выясняется.

Сэр Ричард Саттон занимает 435-е место в списке самых богатых британцев по версии газеты The Sunday Times. Его состояние оценивается в 301 миллион фунтов (414 миллионов долларов). Саттону принадлежат два дорогих отеля на Парк-Лейн в Лондоне, в том числе 5-звездочный Sheraton Grand, еще один 5-звездочный отель Athenaeum на Пикадилли, несколько ферм и загородных домов.

Имение Морхилл, в котором было совершено убийство, сэр Ричард приобрел в 2014 году за 1,4 миллиона фунтов (2 миллиона долларов).

У Саттона остались двое детей от первого брака и пятеро внуков. // Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»