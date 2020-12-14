The Insider и Bellingcat: к отравлению Алексея Навального причастны восемь сотрудников ФСБ

К отравлению политика Алексея Навального причастны восемь сотрудников Института криминалистики ФСБ, в том числе его глава Станислав Макшаков.

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel.

Расследователи установили личности предполагаемых участников спецоперации с помощью анализа и сопоставления метаданных звонков, оффлайновых баз данных и данных из открытых источников.

Так, по информации The Insider, в покушении на Навального участвовали Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Паняев.

The Insider пишет, что силовики начали следить за Навальным в январе 2017 года после того, как он объявил о желании участвовать в выборах президента. Как пишет издание, они следовали за оппозиционером во всех предвыборных поездках, за исключением нескольких однодневных.

Расследователи отмечают, что в 2017 году члены группы только один раз разминулись с Навальным. 27 апреля офицеры Александров и Паняев вылетели в Астрахань и провели там два дня. Навальному пришлось отложить запланированный на открытие местного штаба визит, потому что ему плеснули зеленкой в лицо и повредили глаз.

«В 2018 году совпадающих поездок у Навального с отравителями не было вовсе, в 2019-м — только одна, в феврале в Петербург. <…> В 2020 году охота на Навального возобновилась в полную силу», — говорится в расследовании. // Медиазона