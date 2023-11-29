Блок НАТО надав Україні рекомендації щодо першочергових реформ для вступу

Які саме – на сайті Альянсу не уточнили, але доступ до документу отримали журналісти.

Союзники України по НАТО надали рекомендації щодо першочергових реформ, які Київ має провести для вступу до Альянсу. Про це йдеться у спільній заяві за результатами першого засідання Ради Україна-НАТО (NUC) на рівні міністрів закордонних справ.

Які саме реформи – в комюніке не уточнили. Заява містить переважно загальний характер.

Зокрема йдеться, що члени НАТО залишаються непохитними у відданості подальшому посиленню політичної та практичної підтримки України, оскільки вона продовжує захищати свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, і продовжуватимуть надавати підтримку стільки, скільки буде потрібно.

Сильна незалежна Україна є життєво необхідною для стабільності євроатлантичного регіону. Міністри підбили підсумки реалізації узгодженого на саміті НАТО у Вільнюсі розширеного пакету політичної та практичної підтримки України. Міністри схвалили підструктуру Ради та “амбітну програму” на 2024.

“У цьому контексті НАТО та Україна вже працюють і приймають рішення разом, як рівноправні, з широкого кола питань, включно з сумісністю, енергетичною безпекою, інноваціями, кіберзахистом та стійкістю. Ми будемо розвивати ці напрямки роботи. NUC також виявилася надійним механізмом консультацій у кризових ситуаціях. НАТО продовжує надавати Україні терміново необхідну допомогу нелетального характеру”, – йдеться у заяві.

НАТО перетворює Комплексний пакет допомоги на багаторічну програму, щоб допомогти відновити український сектор безпеки та оборони та підтримати оборону України в довгостроковій перспективі. У рамках цих зусиль розробляють дорожню карту переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО.

“Також ми розробляємо нові проєкти з гуманітарного розмінування, медичної реабілітації поранених українських військових, оборонно-промислового потенціалу України на основі стратегічного огляду оборонних закупівель”, – додали в заяві.

Україна зі свого боку підтвердила відданість продовженню демократичних реформ і реформ сектора безпеки.

“Рада Україна-НАТО вітає презентацію Україною адаптованої Річної національної програми на 2024 рік і сподівається на її виконання. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою адаптованої Річної національної програми. Альянс підтримуватиме Україну у здійсненні цих реформ на шляху до майбутнього членства в НАТО”, – йдеться у повідомленні.

За даними “Європейської правди”, до списку рекомендованих реформ не увійшли вимоги Угорщини про права меншин.

У річній національній програмі, доступ до якої отримали журналісти, 10 сторінок. Узгоджено, що політичні критерії для НАТО будуть автоматично виконані, якщо Україна виконає вимоги для членства в Євросоюзі.

Серед вимог – безпекові питання. Щодо відновлення України вимоги стосуються розмінування, супутникового спостереження спільно з Альянсом.

Україна бере зобов’язання у 2024 провести декілька реформ діджиталізації, зокрема системи управління військами. Київ зобов’язався також ухвалити низку законів, в тому числі антикорупційні. Має бути боротьба з корупцією у військових закупівлях.

Україна сама встановлює цілі на рік, погоджує їх із партнерами, і щойно дозволять умови, НАТО буде готове провести прискорені переговори щодо вступу до Альянсу.

Учора генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що на засіданні Ради Україна-НАТО Київ отримає список реформ, втілення яких потрібно для вступу до Альянсу. Водночас він наголосив, що прийняття України до НАТО до завершення війни неможливе.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на полях засідання Ради подякував усім союзникам за продовженні підтримки, але наголосив, що допомогу потрібно продовжувати. Він сказав, що Україна здаватися не збирається. // LB.ua