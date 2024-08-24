Чоловік інсценував свою смерть, щоб не платити аліменти

В США ув’язнили чоловіка за те, що він інсценував власну смерть, намагаючись уникнути сплати аліментів.

Про це пише Sky News.

39-річного Джессі Кіпфа засудили до дев’яти років тюремного ув’язнення за комп’ютерне шахрайство та крадіжку особистих даних при обтяжувальних обставинах.

Прокурор США у Східному окрузі Кентуккі Карлтон Шаєр заявив, що Кіпф отримав доступ до системи реєстрації смерті на Гаваях у січні минулого року.

Використовуючи дані для входу від лікаря, чоловік створив справу про власну смерть і заповнив відповідні документи, внаслідок чого був зареєстрований як померла особа в кількох державних базах даних.

Він також отримав доступ до інших систем державного реєстру та приватних мереж, використовуючи облікові дані, вкрадені у реальних людей, і намагався продати в мережі доступ до них.

Після арешту в листопаді він зізнався, що зробив це частково для того, щоб уникнути сплати аліментів. У квітні Кіпф визнав себе винним за обома звинуваченнями.

Східний округ Кентуккі також зобов’язав Кіпфа виплатити понад 195 000 доларів як відшкодування за пошкодження комп’ютерних систем і решту аліментів. // Букви