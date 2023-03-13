Чоловік подав до суду на трьох жінок, які допомогли з абортом його дружині

Американець з Техасу подав до суду на трьох жінок за те, що вони допомогли його колишній дружині дістати таблетки для аборту.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Чоловік подав позов про “протиправну смерть”, звинувачуючи трьох жінок у тому, що вони допомогли його колишній дружині дістати таблетки для переривання вагітності, що стало одним з перших серйозних судових процесів, пов’язаних із забороною абортів у штаті, після того, як Верховний суд США скасував рішення у справі Роу проти Уейда.

Позивач Маркус Сілва подав позов у четвер в окрузі Галвестон, штат Техас, стверджуючи, що три техаські жінки несуть відповідальність за “протиправну смерть”, оскільки вони допомогли його колишній дружині отримати абортні таблетки для переривання вагітності в липні 2022 року.

Цивільний позов вимагає відшкодування збитків у розмірі 1 мільйона доларів кожній жінці. Після того, як у червні 2022 року Верховний суд США скасував рішення у справі “Роу проти Вейд”, скасувавши федеральне право на аборт, Техас став одним із близько десятка штатів, які запровадили повну заборону на аборти.

У Техасі незаконно “сприяти або підбурювати” до аборту, що, як стверджується в позові, і зробили відповідачки Джекі Нойола, Емі Карпентер та Араселі Гарсія.

“Відповідачки Нойола, Карпентер і Гарсія знали, що вони допомагають або підбурюють до самостійного аборту, який є протиправною дією і кримінальним злочином вбивства за законами Техасу”, — стверджується в позові.

Брітні Сілва, яка розлучилася з чоловіком у лютому, згідно з позовом, не є відповідачем і звільнена від кримінальної або цивільної відповідальності за законом штату.

Фотографії текстових повідомлень, ймовірно, між Брітні Сілвою, Нойолою і Карпентер, додані до судових документів як докази, показують, що жінки обговорюють вагітність Сілви і її бажання отримати таблетки для аборту в Техасі, пише Reuters.

Як показують скріншоти текстових повідомлень, Нойола і Карпентер пропонували посилання на веб-сайти, де люди можуть замовити схему з двома таблетками, і обидві пропонували Сілві самостійно зробити аборт у себе вдома, додає видання.

У позові стверджується, що Гарсія, третій відповідач, сприяв доставці таблеток до Х’юстона.

Маркуса Сілву представляють адвокати Бріско Кейн, республіканський член Палати представників Техасу, і Джонатан Мітчелл, якого вважають архітектором шеститижневої заборони в Техасі, що набула чинності у вересні 2021 року.

Цей закон забороняє аборти, починаючи з шести тижнів вагітності, і запроваджує новий механізм правозастосування: громадянам пропонується подавати цивільні позови проти будь-кого, хто, на їхню думку, порушує закон, допомагаючи, підбурюючи або надаючи жінці аборт після цього терміну, за збитки, що перевищують 10 000 доларів США.

Слухання у справі призначено на 8 червня.