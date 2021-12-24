В России священника посадили на 21 год за насилие над приемными детьми. 10 из 11 потерпевших заявили, что преступлений не было

Саракташский районный суд Оренбургской области приговорил к 21 году колонии строгого режима 57-летнего настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского по делу о насиилии над приемными детьми.

Об этом сообщают корреспонденты Ria56, 1743.ru и Orenburg.media из зала суда.

Стремскому запретили 20 лет после освобождения работать с детьми. Суд также лишил Стремского, который с 1990-х годов взял в свою семью 75 приемных детей, государственного ордена «Родительская слава». Помимо этого, с него взыскали более 6 млн рублей в качестве компенсации шести подстрадавшим детям.

Согласно карточке дела, Стремского обвиняли по девяти эпизодам насилия сексуального характера (статья 132 УК), шести эпизодам развратных действий к детям (статья 135 УК), пяти эпизодам изнасилования (статья 131 УК), а также в принуждении к сексу совершеннолетнего (статья 133 УК), вовлечении ребенка в «антиобщественные действия» (статья 151 УК) и хранении техники для сбора информации (статья 138.1 УК).

Стремского задержали и отправили в СИЗО в сентябре 2019 года. Заседания по делу настоятеля крупнейшего православного монастыря на Южном Урале были закрытыми. «Новая газета» утверждала, что 10 из 11 приемных детей семьи, признанных потерпевшими, в суде говорили, что преступлений не было. В разговоре с изданием несколько детей Стремского утверждали, что, не читая, подписывали бумаги от следователей или вовсе не писали заявления на него; одна девочка призналась, что оговорила приемного отца из обиды. Дети также вспоминали, что следователи «заказывали роллы и сладости» и предлагали подарить одной из них телефон.

Единственной потерпевшей приемной дочерью Стремского, которая не отказалась от показаний, была совершеннолетняя дочь священника, которую в сентябре 2019 года арестовали с мужем по делу о незаконном лишении свободы нескольких детей (пункты «а», «д», «ж» части 2 статьи 127 УК). Сотрудники обители говорили, что ее обвиняли в том, что она заперла в гараже двоих девочек, которые ушли гулять и выпили алкоголь. По данным «Новой газеты», через полгода в СИЗО она дала показания на отца, в апреле 2020 года ее отпустили, а в ноябре 2020-го приговорили к четырем годам условно. // Медиазона