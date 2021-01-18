Навального заарештували на 30 діб

Опозиціонера звинувачують у порушенні норм умовного покарання.

Російського опозиціонера Олексія Навального, який учора повернувся з кількамісячного лікування у Німеччині після отруєння «Новачком», заарештували на 30 діб через звинувачення у порушенні правил відбування умовного покарання в справі «Ів Роше».

Засідання Хімкінського суду відбувалося просто у відділку, чоловіка нікуди не транспортували. Про це повідомив керівник регіональних штабів Навального Леонід Волков у Twitter.

«Я не розумію, що відбувається. Мене вивели з камери на зустріч з адвокатами. Я прийшов сюди, тут відбувається засідання Хімкінського суду. Називається це все відкрите засідання Хімкінського суду, розглядається питання взяття мене під варту за клопотанням начальника поліції», — заявив сам Навальний.

Алексея из зала «суда» pic.twitter.com/Dqsa4x0qrz — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Під час слухання суддя повідомила, що ухвалить рішення без вивчення матеріалів, бо має сьогодні ще два виклики на засідання. Суддя Морозова оголосила перерву на 50 хвилин для того, щоб захист вивчив матеріали справи та поспілкувався з Навальним.

За словами прессекретарки Навального Кіри Ярмиш, на засідання не пускали журналістів, хоч його і назвали відкритим. З представників масової інформації, за її даними, спочатку пустили тільки пропагандистські ресурси «Росія» і Lifenews.

Після переви журналістів також не пускали. При цьому в поліції рішення провести відкрите засідання у відділку пояснили саме тим, щоб дати журналістам можливість прийти на засідання. Згодом назвали ще одну версію такого формату засідання — відсутність у підсудного нещодавнього тесту на коронавірус.

Навальний є умовно засудженим у так званій справі «Ів Роше». Федеральна служба виконання покарань знала, що чоловік перебуває у Німеччині, але вимагала від нього терміново з’явитися, інакше умовний термін можуть замінити на реальний.

Опозиціонер Олексій Навальний і його брат Олег звинувачувалися в розкраданні понад 26 млн рублів у компанії «Ів Роше Схід» і ще понад чотири мільйони рублів у «багатопрофільній процесинговій компанії». За версією слідства, вони створили підставну компанію «Главподписка», яка надавала послуги з доставки поштових відправлень за завищеними цінами. Навальний провину не визнавав і стверджував, що діяв у межах закону.

Олексію дали 3,5 роки умовного покарання, його брату — такий самий термін, але в колонії.