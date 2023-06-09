Швеція дозволила розміщення військ НАТО на своїй території до вступу до Альянсу

Швеція дозволить НАТО розмістити війська на своїй території ще до того, як вона офіційно приєднається до оборонного альянсу.

Про це заявили прем’єр-міністр Ульф Крістерссон та міністр оборони Пал Йонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Минулого року Швеція подала заявку на вступ до НАТО після вторгнення Росії до України. Заперечення Туреччини та Угорщини затримали подання заявки, і тепер Швеція сподівається приєднатися до саміту НАТО в Литві наступного місяця.

“Уряд прийняв рішення про те, що шведські збройні сили можуть провести підготовку з НАТО та країнами НАТО, щоб забезпечити майбутні спільні операції. Підготовка може полягати у тимчасовому розміщенні іноземної техніки та особового складу на території Швеції. Рішення посилає чіткий сигнал Росії та зміцнює обороноздатність Швеції “, – йдеться у статті, опублікованій у щоденній газеті Dagens Nyheter.

За їхніми словами, Росія в найближчому майбутньому залишиться загрозою для сусідніх країн, і вони не впевнені в мірі територіальних амбіцій президента Володимира Путіна.

Сусідня скандинавська країна Фінляндія, яка має протяжний кордон із Росією, вступила до НАТО у квітні.

Вступ Швеції до НАТО

Після подання заявки на вступ до НАТО Швеція вже більше року намагається стати новим членом Північноатлантичного альянсу. Після подання заявки вона отримала гарантії безпеки від країн НАТО, зокрема Великобританії.

На даний момент її членство відмовляється ратифікувати Угорщину та Туреччину. Заперечення Туреччини можуть бути зняті після того, як у травні в цій країні відбулися президентські вибори, на яких переміг Реджеп Тайіп Ердоган.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив , що Швеція виконала всі вимоги і може вступити до Альянсу до липневого саміту.