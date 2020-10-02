Чоловік вбивав користувачів Twitter, які думали про самогубство

Японець Такахіро Ширайші визнав свою провину у вбивстві дев’ятьох людей, яких він знаходив у соцмережах за публікаціями на суїцидальну тематику.

Справа «вбивці з Twitter» шокувала всю країну.

Арештували Ширайші ще у 2017 році — після того, як у його квартирі знайшли частини людських тіл.

Під час судового засідання, яке напередодні проходило в Токіо, чоловік заявив, що звинувачення проти нього «є правильними».

Водночас адвокати Ширайші наполягають на якомога менш суворому покаранні, оскільки жертви їхнього клієнта нібито самі давали згоду на свою смерть.

Чоловікові загрожує смертна кара, яка в Японії здійснюється через повішення. // ВВС