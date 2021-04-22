Чужие там не ходят: сын главы Росгвардии стал совладельцем нефтедобывающей компании — «МБХ медиа»

Сын главы Росгвардии Виктора Золотова Роман Золотов стал одним из совладельцев нефтедобывающей компании «Зо Ро — Петролеум»

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Компания с уставным капиталом в 1 млн рублей и первыми слогами имени и фамилии Золотова в названии была учреждена 21 апреля. Согласно перечню видов деятельности, «Зо Ро — Петролеум» сможет заниматься добычей нефти и попутного газа, производством нефтепродуктов и разведочным бурением. Сыну главы Росгвардии в ней принадлежат 40%, еще 40% — некому Альберту Ильясову, а оставшиеся 20% — Руслану Валитову.

Валитов известен по делу против бывшего руководителя Главного следственного управления СК при прокуратуре Дмитрия Довгия. По версии следствия, в 2007-2008 годах Валитов передал €750 тысяч Довгию, чтобы тот прекратил дело о легализации имущества «Томскнефти», добытого преступным путем. В итоге Довгий получил 9 лет колонии строгого режима, а Валитов избежал ответственности.

Это не первая компания Золотова, которая связана с нефтяным бизнесом. В июле 2020 года с теми же Валитовым и Ильясовым он учредил фирму «ВПТ-Менеджмент», основным видом деятельности которой является торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых. Помимо этого, с апреля 2019 года Золотов является совладельцем компании «Квантовые технологии», которая занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук.

В январе сервис ЦИАН опубликовал подборку из 10 самых дорогих «дворцов», которые можно купить на этом сайте. Список возглавил дворец в классическом стиле из розового мрамора площадью 3 тыс. квадратных метров, который принадлежит Роману Золотову и ранее фигурировал в материале издания «Проект», посвященном элитной недвижимости на Рублевке.

В сопроводительной справке издания говорилось, что Роман Золотов стал владельцем участка в Барвихе всего в 23 года. В то время Виктор Золотов возглавлял Службу безопасности президента, а его сын всего год как окончил Московскую государственную юридическую академию и проходил переподготовку в Академии ФСБ. Судя по всему, позволить себе такое приобретение Роман Золотов не мог: предыдущие его бизнесы приносили прибыль в размере не более 7 млн рублей в год. // NEWSru.com

