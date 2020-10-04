В Монреале мужчина убил двух женщин и устроил перестрелку с полицейскими

Полиция Монреаля задержала мужчину, застрелившего двух женщин в одном из районов в центре мегаполиса.

По данным телеканала CBC, очевидцы сообщили о стрельбе, прибывшие на место случившегося правоохранители обнаружили двух убитых женщин.

Находящийся на месте мужчина вступил с полицейскими в перестрелку и был ранен.

Полиция задержала подозреваемого и доставила в больницу. Отмечается, что стражи порядка не пострадали. // МК