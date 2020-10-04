В Монреале мужчина убил двух женщин и устроил перестрелку с полицейскими
Полиция Монреаля задержала мужчину, застрелившего двух женщин в одном из районов в центре мегаполиса.
По данным телеканала CBC, очевидцы сообщили о стрельбе, прибывшие на место случившегося правоохранители обнаружили двух убитых женщин.
Находящийся на месте мужчина вступил с полицейскими в перестрелку и был ранен.
Полиция задержала подозреваемого и доставила в больницу. Отмечается, что стражи порядка не пострадали. // МКTweet