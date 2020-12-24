Держдепартамент США звинуватив ФСБ в отруєнні Навального

Як зазначив речник, в отруєння Навального немає іншого пояснення, окрім як участі влади РФ.

Держдепартамент США вважає, що співробітники ФСБ Росії використали речовину з групи «Новачок» для отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє CNN з посиланням на речника Держдепартаменту.

«Звісно, президент Росії, влада Росії хотіли б, щоб ми вважали по-іншому. Росія натякала на численні і часто суперечливі теорії змови. Будемо чесні: такі теорії змови – це не більше, ніж спроби відвернути від серйозних питань на адресу уряду Росії», — йдеться в заяві.

Як зазначив речник, в отруєння Навального немає іншого пояснення, окрім як участі влади РФ.

В Держдепартаменті повідомили, що впевнені у висновках Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) про те, що аналізах Навального знайшли сліди речовини з групи «Новачок».

«США вважають, що співробітники ФСБ використовували нервово-паралітичну речовину «Новачок» для отруєння Навального. Немає ніяких інших правдоподібних пояснень, окрім причетності і відповідальності за це російської влади», — заявив речник Дерєдепартаменту.

За даними CNN, американські чиновники підготували антиросійські санкції через ситуацію з Навальний, але не використали їх, тому що не отримали схвалення президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 21 грудня Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ РФ, який стежив за ним і брав участь в його отруєнні.

Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омської лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути «Новачок». Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння спростували.

Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість осіб, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонений в’їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожуються. Росія у відповідь на «санкції Навального» впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

Палата представників Конгресу США також ухвалила резолюцію через отруєння Навального. Американське видання Times також написало, що Навального намагалися отруїти вдруге перед відправкою до Німеччини.

Сам Навальний у своєму розслідуванні звинуватив в отруєнні ФСБ і особисто Путіна. Президент РФ під час чергової пресконференції заявив, що якщо російські спецслужби хотіли б отруїти опозиціонера, то мали б довести справу до кінця. При цьому Путін називав Навального «пацієнтом німецької клініки». // LB.ua