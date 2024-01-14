Двоє українців намагалися потрапити в Німеччину без паспортів

Німецькі прикордонники 11 січня не впустили в країну двох громадян України, які їхали автомобілем з території Польщі.

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що німецькі прикордонники зупинили легковий автомобіль на прикордонному переході в Циттау.

“У машині перебували двоє українців 29 і 36 років. Вони не змогли пред’явити паспорти. Один заявив, що проживає в Чехії і забув документи там. У другого також не було жодного посвідчення особи. Крім того, у нього знайшли заборонений телескопічний кийок”, – пише видання.

Повідомляється, що прикордонники конфіскували у чоловіка холодну зброю. Також на чоловіків склали протокол про порушення законів про перебування та про зброю. Після цього обох українців відправили назад до Польщі. // Дзеркало тижня