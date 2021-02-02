США и Британия потребовали «немедленно и без условий» освободить Навального

Они также потребовали освобождения всех мирных протестующих и журналистов, задержанных с 23 января.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвали «немедленно и без условий» освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Они также потребовали освобождения всех мирных демонстрантов и журналистов, задержанных с 23 января.

«Мы снова призываем российские власти немедленно и без каких либо условий освободить господина Навального, а также сотни других российских граждан, необоснованно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, в том числе права на свободу выражения мнения и на мирные собрания», — написал госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.

С требованием немедленно освободить Навального также выступил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Сегодняшнее извращенное постановление, направленное на жертву отравления, а не на виновных, показывает, что Россия не выполняет самые основные обязательства, возложенные на любого ответственного члена международного сообщества», — написал Рааб. // УНИАН