Джеймі Гайнеман з «Руйнівників міфів» підтримав Україну (відео)

Колишній ведучий американського телешоу «Руйнівники міфів» Джеймі Гайнеман висловив свою підтримку Україні.

Він записав відео, яке зокрема опубліковане на офіційному Twitter-акаунті України, повідомляє УНН.

Звернення він розпочав російською мовою, щоб його зрозуміли ті, до кого він власне звертався.

«Я Джеймі Гайнеман. Багато хто з вас бачив мене по телевізору. Мені треба дещо сказати… Російський військовий корабель, іди нах*й!» — сказав Гайнеман.

Потім Гайнеман перейшов на англійську.

«Російські солдати, ви повинні просто йти додому. Просто йти додому. Ви знаєте, що ви робите неправильно», — повідомив він.

На завершення ексведучий похвалив українців за їхню боротьбу з окупантами, заявивши: «Українці – молодці!».