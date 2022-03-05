Джеймі Гайнеман з «Руйнівників міфів» підтримав Україну (відео)
Колишній ведучий американського телешоу «Руйнівники міфів» Джеймі Гайнеман висловив свою підтримку Україні.
Він записав відео, яке зокрема опубліковане на офіційному Twitter-акаунті України, повідомляє УНН.
Звернення він розпочав російською мовою, щоб його зрозуміли ті, до кого він власне звертався.
«Я Джеймі Гайнеман. Багато хто з вас бачив мене по телевізору. Мені треба дещо сказати… Російський військовий корабель, іди нах*й!» — сказав Гайнеман.
Потім Гайнеман перейшов на англійську.
«Російські солдати, ви повинні просто йти додому. Просто йти додому. Ви знаєте, що ви робите неправильно», — повідомив він.
На завершення ексведучий похвалив українців за їхню боротьбу з окупантами, заявивши: «Українці – молодці!».
Jamie Hyneman has something to say and he asked us to share it with all of you pic.twitter.com/XKrK8J7P83
— Ukraine / Україна (@Ukraine) March 4, 2022