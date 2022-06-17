Экс-глава «Росвооружения» найден мертвым в Подмосковье

В пятницу, 17 июня, в россии был найден мертвым бывший глава компании «Росвооружение» Алексей Огарев.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на российские СМИ.

Тело 64-летнего Огарева было обнаружено в его собственном доме в Подмосковье. В Следственном комитете заявили, что ничего криминального во внезапной смерти Огарева нет. Тем не менее точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы.

В данный момент компания «Росвооружение» не существует. После слияния с ФГУП «Промэкспорт» она была преобразована в «Рособоронэкспорт». Это единственный в РФ специальный экспортер российского оружия и военной техники.