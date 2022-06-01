Ердоган на тлі забаганок до НАТО почав свою «спецоперацію» в Сирії

Туреччина почала нову спецоперацію на сирійському кордоні. Анкара хоче створити «зону безпеки» глибиною 30 км.

Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu .

За його словами, Туреччина починає новий етап боротьби з тероризмом. Метою операції є «звільнення» кількох районів біля південного кордону.

«Починається нова фаза формування (в Сирії) «зони безпеки» на 30 км вглиб від кордону Туреччини. Ми очищаємо від терористів Талль-Рифат і Мюнбіч», — сказав Ердоган.

Він додав, що після цього підуть й інші фази для зачистки прикордонних районів.