Ердоган на тлі забаганок до НАТО почав свою «спецоперацію» в Сирії

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Туреччина почала нову спецоперацію на сирійському кордоні. Анкара хоче створити «зону безпеки» глибиною 30 км.

Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Ердоган оголосив про початок нової спецоперації в Сирії

Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)

За його словами, Туреччина починає новий етап боротьби з тероризмом. Метою операції є «звільнення» кількох районів біля південного кордону.

«Починається нова фаза формування (в Сирії) «зони безпеки» на 30 км вглиб від кордону Туреччини. Ми очищаємо від терористів Талль-Рифат і Мюнбіч», — сказав Ердоган.

Він додав, що після цього підуть й інші фази для зачистки прикордонних районів.

Варто зазначити, що Ердоган вже говорив про нові військові операції Туреччини вздовж своїх південних кордонів.

Анкара заявляється, що її метою є боротьба з терористичними організаціями КРП (Курдська робітнича партія) і YPG (Загони народної самооборони, входять до складу альянсу «Демократичні сили Сирії»).

Раніше у США сказали, що побоюються дій Туреччини на сирійському кордоні, оскільки це поставить під загрозу американські сили і кампанію коаліції проти ІДІЛ.

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