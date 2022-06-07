«Эрзац-преемник» истерично пригрозил уничтожить врагов и лишить Украину независимости

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова перешел к открытым угрозам Украине и миру. По его словам, Украина потеряет национальный суверенитет, если не продолжит переговоры с Россией, а мир поплатится за осуждение путинского режима – он собирается его уничтожить.

Об этом он заявил в своем телеграмм-канале.

Медведев в очередной раз пригрозил тем, кто поддерживает Украину и считает Россию агрессором, расплатой и пообещал «делать все, чтобы они исчезли». Однако он не уточнил, кого именно так ненавидит: Украину, Европу, США или весь цивилизованный мир вместе.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram так резки. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и ублюдки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал путинский приспешник.

Кроме того, он не удержался от прямых угроз Украине по поводу желанной им потери национального суверенитета, о чем сказал в интервью Al Jazeera (международная телекомпания). Медведев воспользовался кремлевской методичкой и посоветовал «киевским властям» подумать о продолжении переговоров без употребления так называемых боевых наркотиков. // «Апостроф»