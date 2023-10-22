Фейковий адвокат виграв 26 справ, не маючи документів про освіту

У Кенії заарештували Браяна Мвенда Нджагі, який не маючи документів про освіту виграв 26 справ у судах. Чоловіка звинувачують в адвокатській діяльності без належної кваліфікації.

Про це повідомляє The Straits Times.

“Відділення хоче повідомити всіх членів суспільства та громадськість, що Браян Мвенда Нджагі не є адвокатом Високого суду Кенії, від Записи Товариства, він також не є членом Відділу”, — заявило 12 жовтня Найробійське відділення LSK.

LSK заявило, що “адвокат” отримав доступ до їхнього порталу злочинним шляхом. Надалі він ідентифікував обліковий запис з іменем, що відповідало його імені, підробив дані про адресу електронної пошти і завантажив власну фото.

Про злам стало відомо у вересні, коли Нтвіга надіслав запит, що не може отримали доступ до свого облікового запису. Виявилося, що 5 серпня справжній Брайан Мвенда Нтвіга був прийнятий до колегії адвокатів. Тому його правильна адреса електронної пошти була зафіксована і для нього було відкрито обліковий запис на порталі адвокатів.

“Ми зв’язалися з адвокатом Брайаном Мвендою Нтвігою, який підтвердив, що він не подавав заявку на отримання свідоцтва про практику з моменту свого вступу, тому що він працював в Офісі генерального прокурора і йому не потрібен сертифікат про практику”, — йдеться в заяві LSK.

Утім обманні дії знайшли прихильників. Зокрема Френсіс Атволі, генеральний секретар Центральної організації профспілок Кенії (COTU), описав Ньягі як “молодого та блискучого кенійця, якого нещодавно засудили за юридичну практику без традиційної юридичної кваліфікації”.

“Якщо це дійсно правда, що Брайан займався юридичною практикою та успішно представляв інтереси клієнтів у юридичних справах, ми рішуче виступаємо за справедливий і прозорий іспит для перевірки його знань, навичок і компетенції в галузі права”, — наголосив Атволі.

За його словами, випадок з Ньягі “не унікальний”. // Букви